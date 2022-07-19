Konya'da bakır işleme ustalığı yok olmaya yüz tutuyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde bakır işleme mesleğinde çırak yetişmemesi üzerine zamanla yok olmaya başladı.

Bakır işleme mesleğinin son ustalarından olan Abbas Güneş, bakıra şekil vermeye devam ediyor.

Güneş, çalıştıracak, işi öğretecek çırak bulamadığını kaydetti.

1983 yılından beri bu mesleği yaptığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Ortaokula giderken tatil dönemlerinde başladım. Bizim yapmış olduğumuz meslek Erzincan el sanatları. İşçilikten para kazanıyoruz alıp satmak bitti artık. Vatandaş elinde anneden babadan kalan bakırları işletmek isteyenler geliyor. Eskisi kadar yoğun değiliz. Allah bereket versin sadece geçimimizi sağlayabiliyoruz. Yok olmakta olan bir meslek. Vatandaş çocuğunu alıp gelip de bunu da yetiştir meslek sahibi olsun diyen kalmadı."