Konya'da bağımlılıktan kurtulanlara yönelik mezuniyet programı yapıldı

Konya'da Liman Ayık Yaşam Derneğince bağımlılıktan kurtulanlara yönelik mezuniyet programı düzenlendi.

Liman Ayık Yaşam Derneği Konya İl Temsilcisi Oğuz Şahin, dernek binasında yapılan programda, birçok bağımlı genci yeniden hayata bağladıklarını söyledi.

Dernek sayesinde 8 gence mezuniyet programı yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Süreç mezun olmakla bitmiyor. Gençlerimiz günlük hayatlarında da bu sorunlarla mücadeleyi arttırıyor. Sosyal hayatlarında güzel bir süreç onları bekliyor. Onlara verdiğimiz bu belgelerle duvarlarında ayıklığı anlatacak. Onlar için bu belgeler bir materyal olacak. Maalesef dışarıda bağımlılıklarını hatırlatan unsurlar var. Bizler de 'Ne kadar zorlu süreçleriden geçtiklerini unutmasınlar' diye bu belgeleri verdik. Ailelerin bu süreçte çocuklarına desteği çok önemli. Aileler de burada bir bağımlıya nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlamları için eğitimlerini tamamladı."

Program bağımlılıktar kurtulanlara mezuniyet belgelerinin teslim edilmesinin ardından sona erdi.