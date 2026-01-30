Haberler

Babasını dövüp görüntüleri amcasına gönderdi, tutuklandı

Güncelleme:
Alkollü babasını darbeden Yakup Ü., görüntülerini amcasına göndermesi sonrası tutuklandı. Olayın detayları ve baba hakkında daha önceki şiddet olayları da ortaya çıktı.

KONYA'da babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi. Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BABA HAKKINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI GEREKÇE İŞLEM YAPILMIŞ

Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan Selahattin Ü.'nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek eşi Ü.Ü.'ye karşı şiddet uyguladığı için defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
