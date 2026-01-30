Haberler

Konya'da babasını darbettiği görüntüler sosyal medyada yer alan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Konya'da, babasına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayımlanan Y.Ü. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da babasına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

