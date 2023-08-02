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Konya'da Baba ve Kızı Beton Parçalarının Altında Kaldı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı. Baba ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı.

Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet C. (37) ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay C'nin üzerine 3 katlı binanın terasından beton parçaları düştü.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

Mehmet C. ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Akşehir Konya Güncel Haberler

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