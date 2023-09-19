Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasında mahkeme kararı bozuldu

Konya'da yaşanan silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak, mahkeme kararının bozulması üzerine 9 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları tutukluluk kararı ve olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, adli tıp raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine, 9 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Keleş ile taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıklar hakkında tutukluluk kararı verilmesi, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu.

Müşteki avukatı Atilla Kart, söz konusu olay ile 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin dosyaların birleştirilmesi gerektiğini savundu.

Sanık avukatları ise taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek, olaya ilişkin talep edilen bir adli tıp raporunun dosyaya henüz ulaşmaması nedeniyle dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Sanıklardan 8'ine, 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, diğer sanığa verilen 1 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası ise ertelenmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

Müşteki avukatları karara itirazda bulunmuş, dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek verilen karar bozulmuştu.