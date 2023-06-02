Konya'da ayakkabı dolu poşetiyle yakalanan şahıs hırsız çıktı

Konya'da polis ekiplerinin elindeki ayakkabı dolu poşetten şüphelenerek durdurduğu şahsın 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poşetteki ayakkabıları çaldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde devriye görevi ifa ettikleri esnada bir şahsın elinde içi ayakkabı dolu şeffaf bir poşetle yürüdüğünü fark etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve benzeri suçlardan 11 adet suç kaydı olan M.T.(22) olduğu anlaşılarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Şüpheli M.T., Fetih Caddesi üzerinde bir binaya girerek 3 adet ayakkabı çaldığını ve aynı gün binanın önünden çalınan bisikleti de kendisinin çaldığını itiraf etti. Şüphelinin tanınmamak için şapka taktığı ve üzerine kapşon giydiği, bina kapısını zorlayarak açıp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar ise bina girişindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin binanın bulunduğu bölgede yaptığı çalışmada, çalınan bisiklet boş bir arsada branda ile kapatılmış barakanın içerisinde bulundu. Polis ekipleri tarafından çalıntı olduğu tespit edilip el konulan bisiklet ve 3 adet ayakkabı sahiplerine teslim edilirken, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyeti hırsızlığa karşı uyardı

Daha önce hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyaran ve alınması gereken tedbirleri paylaşan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, apartman giriş kapılarının kesinlikle açık bırakılmaması ve tanıdık olmayan kişilere kapı açılmaması gerektiğini tekrar vurguladı. - KONYA