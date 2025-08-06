Konya'da Av Tüfeğiyle Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Beyşehir ilçesindeki bir silah üretim atölyesinde av tüfeğiyle yaralanan 14 yaşındaki S.K., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silah üretim atölyesinde av tüfeğiyle yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde, silah üretimi yapılan atölyede 14 yaşındaki S.K. av tüfeğiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edilen S.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????????????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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