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Konya'da düşen askeri eğitim uçağında 1 şehit, 1 yaralı

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Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nde havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçaktaki pilot sağ kurtulurken, şantiyede iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit oldu ve 1 askeri personel yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot ve yaralı personelin sağlık durumları iyi. Uçağın düşme nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Konya'da düşen askeri eğitim uçağının pilotu sağ kurtuldu, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı.

3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor. Şantiyede bulunan bir askeri personel de yaralandı. Pilot ile yaralı askeri personelin sağlık durumları iyi." diye konuştu.

Vali Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilot ile yaralı personeli ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Uçağın neden düştüğünün belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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