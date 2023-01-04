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Konya'da asker araç, TIR'a çarptı:  2 şehit, 2 yaralı

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KONYA'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı.

KONYA'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı. Kazada 1'i astsubay, 1'i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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