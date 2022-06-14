Konya'da aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar sürüyor

Konya ve ilçelerinde etkili olan aşırı yağışın olumsuzluklarına karşı Konya Valiliği, AFAD ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı 350 personel ve 132 araçla 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başlandığı vurgulandı.

AFAD çağrı merkezine düşen 178 vakanın 157'sinin sonuçlandırıldığı, 21'i ile ilgi çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından yoğun yağıştan dolayı hasar görmüş yolların onarımı yapılmakta ve su birikintileri tahliye edilmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Konya ve Ankara-Aksaray, Aksaray-Adana devlet yollarında ve Güneysınır il yolunda aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar devam etmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı diğer yollarımızda tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Yollardaki çamur örtüsü temizlenmekte, suların tahliyesi için rögar ve gider çıkışına sel suları yönlendirilmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 293 noktada ve 3 alt geçitte meydana gelen su baskınına müdahale edilmiştir."

Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince müdahale çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.

Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde kamyon üstünde mahsur kalan 2 vatandaşın Ereğli itfaiye ekipleri tarafından botla alınarak güvenli bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar gibi alanlardaki tarımsal zararları tespit etmek ve müdahalede bulunmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de saha çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütüldüğü, ulaşıma kapalı yol olmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapısal hasarları tespit etmek için çalışma yaptığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aşırı yağışlardan dolayı barınma alanları hasar gören tarım işçilerinin gıda ihtiyacının karşılanması için ivedilikle çalışmalara başlanmıştır. İçeri Çumra'da çadır içi malzemeleri selden hasar görmüş tarım işçilerine sivil toplum kuruluşları tarafından 25 adet gıda kolisi, 60 adet battaniyeyi dağıtımı yapılmıştır. İaşe ve battaniye dağıtımı devam etmektedir. Ereğli ilçemizde selden zarar gören mevsimlik tarım işçilerimize Ereğli Belediyesi tarafından 1000 kişilik sıcak çorba dağıtımı yapılmış, Kaymakamlık ve AFAD ekiplerince 100 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır."