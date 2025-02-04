Konya'da Asayiş Toplantısı: 6 Bin 953 Kişi Yakalandı

Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul'un katılımıyla valilikte düzenlediği basın toplantısında, arananlarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, hapis cezasıyla aranan toplam 6 bin 953 kişinin yakalandığını söyledi.

Geçen yıl yapılan çalışmalar ve önleyici faaliyetler çerçevesinde, kişilere karşı işlenen suçlarda, bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş sağlandığına dikkati çeken Akın, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yine bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında düşüş olmuştur." dedi.

Akın, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusunda ise 2 bin 630 tabanca, 1387 kurusıkı tabanca, 4 bin 837 av tüfeği ve 49 uzun namlulu silah ele geçirildiğini, 6040 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Terör örgütlerine yönelik 206 operasyon yapıldı

Terör örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin aralıksız devam ettiğine işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 206 operasyonda, 245 şüpheli gözaltına alınmış, 57 şüpheli tutuklanmış, 98 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl 10 operasyon gerçekleştirilmiş, 160 kişiye adli işlem yapılmış, 77 şüpheli tutuklanmıştır. Kaçakçılık suçları kapsamında ise jandarma ve emniyet güçlerimizce kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yapılan 455 operasyonda, 458 kişi gözaltına alınmış, haklarında gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Bu operasyonlarda 92 bin paket kaçak sigara, 34 milyon makaron, 46 ton kaçak tütün, 91 bin litre kaçak akaryakıt, 14 bin litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir."

Narkotik operasyonlarında 9 bin 499 şüpheli yakalandı

Vali Akın, uyuşturucuyla mücadelenin de aralıksız devam ettiğini, kentin konumu ve geçiş noktasında bulunması nedeniyle yol güzergahlarındaki yakalama oranlarının arttığını dile getirdi.

Narkotik operasyonlarına da değinen Akın, "Geçen yıl 8 bin 492 operasyonda toplam 9 bin 499 şüpheli yakalanmış, bu şahıslardan 1189'u tutuklanmış, 460 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, 196 kilogram esrar, 378 kilogram skunk, 16 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 40 kilogram bonzai, 48 kilogram metamfetamin, 128 bin ectasy, 60 bin captagon ve 2 milyon sentetik ecza hap ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Akın, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi amaçlara hizmet eden yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik yapılan 89 operasyonda yakalanan 52 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını aktardı.

Göçmen kaçakçısı 143 organizatör yakalandı

Göçmen kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmaların da sürdüğünü belirten Akın, "Yasa dışı göçü engellemek amacıyla ilimizde 117 operasyon icra edilmiş, 143 organizatör yakalanmış, bu şüphelilerden 60'ı tutuklanmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde ekiplerimiz tarafından 6 mobil göç noktası aracıyla düzensiz göçmenlere yönelik denetimler aralıksız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.