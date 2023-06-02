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Konya'da aranan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı

Konya'da aranan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı

Güncel Haberler

Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ayakkabı ve bisiklet hırsızlığına karışınca yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde içi ayakkabı dolu poşetle yürüyen bir kişiden şüphelendi. Yapılan sorguda M.T'nin (22) 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Fetih Caddesi'ndeki binadan ayakkabı ve bisiklet çaldığını itiraf ettiği öğrenilen M.T. cezaevine gönderildi. Öte yandan, hükümlünün hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ayakkabı ve bisiklet hırsızlığına karışınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde içi ayakkabı dolu poşetle yürüyen bir kişiden şüphelendi. Yapılan sorguda M.T'nin (22) 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Fetih Caddesi'ndeki binadan ayakkabı ve bisiklet çaldığını itiraf ettiği öğrenilen M.T. cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hükümlünün hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tatlıcak Konya Güncel Haberler

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