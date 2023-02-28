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Konya'da aranan 36 şahıs yakalandı

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Konya'da aranan 36 şahıs yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli suçlardan araması olan 36 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli suçlardan araması olan 36 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, yağma, silahla tehdit, kenevir ekimi yapmak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, hakaret, hırsızlık, basit yaralama, bedelsiz senet kullanma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından aranan 36 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlıların 36'sı da cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli Konya Güncel Haberler

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