Konya'da Araçlarla Yarış Yapan Sürücülere 29 Bin Lira Ceza
Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye, yaptıkları yarış sebebiyle toplam 29 bin 544 lira ceza kesildi. Sürücüler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Konya'da araçlarıyla yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 29 bin 544 lira ceza uygulandı.
Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Türmak Kavşağı'ndan Fırat Kavşağı istikametine seyir halinde olan iki aracın sürücüsünün yarış yaparak birden fazla şerit değiştirdikleri, makas attıkları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sürücülerin kimlikleri belirlendi.
Sürücülere 29 bin 544 lira ceza uygulandı.
Ayrıca şüpheliler, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak suçundan işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel