Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Konya'da 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde, iki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Lucky'nin de destek verdiği aramalarda, otomobillerin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Araçlardaki 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Eroin, Konya, Güncel, Haberler

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