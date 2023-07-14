Konya'da farklı araçlardan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Farklı suçlardan 32 kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da araçlardan hırsızlık yapan şüpheli kamerada

KONYA - Konya'da farklı araçlardan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Farklı suçlardan 32 kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde gerçekleşen 5 farklı araçtan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından izlediği görüntülerden şüphelinin, 32 adet suç kaydı olan Muhammet A. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobillerden hırsızlık yapan şüphelinin sokak sokak gezerek oto parklara ve yol kenarlarına park edilen araçların kapılarının tek tek kontrol ettiği görülüyor. Ardından açık kapı ve bagaj kapağı bulduğu anda şüphelinin birkaç saniye içerisinde aracın içindeki para edebilecek ürünleri aldığı ve kaçtığı görülüyor. Şüphelinin 5 ayrı araçtan, ayakkabı, kıyafet, 8 kilogram kurban eti ve yağı, dizüstü bilgisayar, 1 adet oto teyp ve 8 bin lira nakit para çaldığı tespit edildi. Öte yandan, gözaltına alınan Muhammet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.