Son dakika haberleri: Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Son dakika haber: Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 kilo 130 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 kilo 130 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 3 kilo 130 gram esrar bulundu.
Otomobildeki Musa T. (52) ile Neziye T. (51) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
AA / Bayram Uygun - Güncel