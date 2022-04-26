Son dakika haberleri: Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Son dakika haberleri: Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 kilo 130 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 kilo 130 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 3 kilo 130 gram esrar bulundu.

Otomobildeki Musa T. (52) ile Neziye T. (51) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

AA / Bayram Uygun - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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