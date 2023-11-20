Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

ANKARA'da eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından öğrenciler, dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, bugün eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından sınıflarına girdi. 13-17 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatil, hafta sonları ile 9 gün sürdü. Hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen yerler dışındaki öğrenciler, tekrar dersbaşı yaptı. Ankara'da Talatpaşa Ortaokulu'nda okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler, bayrak töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derslerine girdi. 6'ncı sınıf öğrencisi Nevranur Kul, tatilde aile büyüklerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Kitap okudum, test çözdüm, arkadaşlarım ile oyun oynadım. Türkçe, Matematik ve İngilizceye çalıştım. 9 günlük tatilde dinlendim" dedi. Talha Ekici ise ara tatilde ailesi ile satranç oynadığını anlatarak, tatilde keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Öte yandan MEB'in yayımladığı eğitim-öğretim yılı takvimine göre; yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil, 8-12 Nisan 2024 arasında yapılacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024'te sona erecek.