Konya'da apartmandan bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da apartmandan bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da apartmandan bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı

Konya'da apartmandan bebek arabası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Konya'da apartmandan bebek arabası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesindeki bir apartmandan bebek arabası ve ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Mert T. (21) olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüphelinin, silahlı tehdit suçundan da arandığı, uyuşturucu satın alabilmek için apartmanlardan hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan bebek arabası ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, apartmana giren şüphelinin, bebek arabasını alarak dışarıya çıkması yer alıyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title