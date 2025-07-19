Konya'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve firar eden alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor.

KONYA'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki 9 kişilik ailenin yaşadığı dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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