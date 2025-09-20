Konya'da Apartmanda Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi

Haberler

Konya'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye yangına müdahale ederken, mahsur kalanlar kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı.

Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
