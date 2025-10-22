Haberler

Konya'da Apartman Yangınında Kadın Cesedi Bulundu

Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, müdahale sonrası yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu. Yangının nedeni ve kadının ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

KONYA'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipleri dairede yaptığı incelemede kadın cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı kadında dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, içeri girip kontrol ettiklerinde kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada kimliği belirlenemeyen kadının, apartman sakini olmadığı tespit edildi. Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlatırken, kadının ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
