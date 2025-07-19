Konya'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebi henüz bilinmiyor, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'da 5 katlı apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslara Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Ev sahibi Ümit Alkış, gazetecilere, yangın çıkış anında uyuduklarını belirterek, "Ne olduğunu anlamadık. Çocukları aşağı indirdik. Bir anda her taraf duman oldu. Ondan sonra itfaiye geldi. Eşim ve 2 çocuk etkilendi. Hastaneye gittiler." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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