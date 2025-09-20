Konya'da Apartman Yangını: 13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Konya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrası evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
