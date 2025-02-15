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Konya'da Apartman Duvarı Yıkıldı, İki Otomobil Hasar Gördü

Konya'da Apartman Duvarı Yıkıldı, İki Otomobil Hasar Gördü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın duvarının yıkılması sonucu iki otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın yıkılan duvarının altında kalan 2 otomobilde hasar oluştu.

Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde bir apartmanın duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın yıkılan duvarının altında kalan 2 otomobil zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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