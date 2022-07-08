Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü

AA - Mehmet Umay - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Emine Demirbaş (65), Boyacıali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde kurutmak için çatıya serdiği meyveleri kontrol ettiği sırada oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demirbaş'ı düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Mehmet Umay - Güncel

İtfaiye Ereğli Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title