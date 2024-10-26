Konya'da Apartman Bodrumunda Yangın Çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dalyan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki odunların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.