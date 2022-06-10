Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı - Haberler

Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı
AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'nın Sarayönü ilçesindeki İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatları çalışmalarını sergiledi.
Konya'nın Sarayönü ilçesindeki İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatları çalışmalarını sergiledi.
Konya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını, Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman gerçekleştirdi.
Küçük öğrencilerin el sanatları sergisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Serginin, geleneksel el sanatları çalışmalarının küçük çocuklar üzerindeki olumlu etkisini görebilmek ve bu sanatı yaşatabilmek amacıyla yapıldığı belirtildi.
AA / Savaş Güler - Güncel