Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasını tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasını tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı.

Şüpheli G.Ü. ilk ifadesinde amcasıyla aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını, yerden seken saçmaların isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan H.Ü'nün de şüphelinin ifadesini doğruladığı öğrenildi.

Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkisinde dün, aralarında husumet bulunan amca ile yeğen arasında çıkan tartışmada, H.Ü. tüfekle yaralanmıştı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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