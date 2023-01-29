Konya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı. Konya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı. Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi'nde Oğuzhan S. idaresindeki 01 EVK 81 plakalı ambulans, Beyşehir Caddesi-Sivaslı Alikemal Caddesi kavşağında C.T.Ö'nün kullandığı 42 DHZ 09 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Tuğba D. ve Ayşe İ. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Selçuklu Selçuk Konya Güncel Haberler

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