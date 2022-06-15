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Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Osman Yaşar'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Yaşar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Yaşar, daha sonra helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kalp Krizi Seydişehir Konya Güncel Haberler

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