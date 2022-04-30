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Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran İsmail Hakkı Erdemir'in (51) felç geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Erdemir, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Ambulans, Erdemir, Konya, Güncel, Haberler

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