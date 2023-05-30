Konya'da Alparslan Türkeş Caddesi açıldı, Taşköprü Alt Geçidi'nin temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışı ve Taşköprü Alt Geçidi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şehirlerinin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması ve şehrin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gayret ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışıyla Taşköprü Alt Geçidi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki turlu önemli bir seçim gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanarak 13. Cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

Altay, AK Parti belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 'Durmak yok, yola devam' zihniyetiyle yoğun günlerden sonra iki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nin 3 buçuk kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde, bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle trafiğin yeni akslarından biri olacağını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu caddede kamulaştırma, altyapı ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak da Taşköprü Alt Geçidi'nin temelini atıyoruz. Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi'ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Alt geçidimiz de 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum."

Altay, 50 yeni otobüsle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, hafta sonu ilk etabın gelmeye başlayacağını aktardı.

Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdiklerini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde açmış olduğu 1 milyar 400 milyon liralık belediyemizin eserlerini de içine kattığınızda toplamda 5 milyar 300 milyon liralık eser ve hizmet açılış ve temel atmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu açılış ve temel atmalar içinde belki en önemlisi, bütçe olarak da en yükseği 2 milyar 300 milyon lira bedelle Konyaray Banliyö hattının temel atma töreniydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüze buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Konya'nın uzun süredir beklediği, özellikle Meram bölgesinde çalışan kardeşlerimizin sanayi alanlarına ve organize sanayi bölgelerine ulaşabilmesi, şehir içinde toplum ulaşım adına yeni bir aks kazandırmakla ilgili 17,3 kilometre uzunluğunda 13 duraktan oluşan Konyaray'ın da temelini atmış olduk. İnşallah 2 yıl içinde tamamlanacak çalışmalarla Konya Banliyösü de Konya ulaşımının ağının ana omurgalarından birisi olacak."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da durmadan, yorulmadan hizmetlerin yürütülmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ise Alparslan Türkeş Caddesi Proje'sinin hem anlamlı hem de önemli bir proje olduğunu belirterek, kentte yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de hizmet siyasetinin farkını yaşamak için bir araya geldiklerini, daha da güzel çalışmalarla yola devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise Konya adına çok önemli iki yatırımın açılışını ve temel atmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle milletin huzurunda olduklarını aktardı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gece gündüz demeden Konyalılar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışı ve Taşköprü Alt Geçidi'nin de temeli atıldı.