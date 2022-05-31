Konya'da alıkoydukları 2 kadını darbeden sanıklar hakkında ikinci dava açıldı - Haberler

Konya'da stüdyo dairede önce bir kadını, sonra başka bir kadını zorla alıkoyarak işkence ettikleri iddia edilen 2'si kadın 3 sanık hakkında 41'er yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.

Mağdur M.K'ye yönelik işledikleri suçlar nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D. hakkında mağdur D.A'nın da şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ikinci iddianame hazırlandı.

İddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur D.A'nın ve sanıkların olay gününe ilişkin beyanlarına ve soruşturmada elde edilen tespitlere yer verildi.

D.A. geçmişte Murat D'nin iş yerinde çalıştığını, sonra ayrılıp başka bir kafede iş bulduğunu, nişanlı olduğunu bilmediği Murat D. ile sadece mesajlaştığını belirtti.

İddianamede, D.A'nın kendisini olay günü stüdyo daireye götüren kişilerin burada ellerini çamaşır ipiyle bağladıktan sonra eline ve ayaklarına plastik kelepçe vurdukları iddiası yer aldı.

D.A'nın iddialarında, "Murat D. etrafı kolaçan etmek için aşağı indi. O gidince Sara bana, 'Murat ile ilişkiniz ne' diye sordu. İkisi de bana küfürler etmeye başladılar. Sopayla beni darbettiler. Makas ve bıçakla saçlarımı, elbiselerimi kestiler. Yüzüme sigara bastılar, bıçakla boynumu çizip 'Bu da imzamız' dediler. 'Senden sonra 4 kişiyi daha alacağız' dediler. Sara'nın ayağını zorla öptürüp, bunu da video kayda aldılar. Beni bırakırken, 'Elimizde videon var. Polise gidersen videonu yayarız' dediler." ifadeleri yer aldı.

İddianamede doktor raporu

İddianamede yer alan doktor raporunda ise "D.A'nın elbise ve ayakkabılarının kesildiği, yüzünde sigara basma yaraları olduğu, boynunda çizikler, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu, bu yaraların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği değerlendirildi." bilgisi vurgulandı.

Telefon incelenmesi raporunun da yer aldığı iddianamede, sanık Tuba D'nin telefonundan elde edilen "Saçını kestim, elbiselerini kestim. İki kız dövdük. Üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim, yüzlerinde sigara söndürdük" mesajları ile aynı telefonda yer alan mavi çamaşır ipi ve kesilmiş saçların bulunduğu fotoğrafların olduğu mesajlar atıldığı tespitine ilişkin delillere işaret edildi.

7 ayrı suçtan 41 yıla kadar ceza

"Müştekinin ifadelerinin doğruyu yansıttığı, şüphelilerin ifadelerininse suçtan kaçmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesini yapan iddia makamı, sanıklar hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "birden fazla kişiyle, silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "hakaret", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı 41 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Davanın ilk duruşması 2 Ağustos'ta görülecek.

Olay

D.A. adlı genç kadın 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp, darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.