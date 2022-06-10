Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haberler

Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Hasan Ö. (21) ile Orhan Kuyucu (32) arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Hasan Ö, bıçakla Kuyucu'yu boğazından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kuyucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Ö. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. AA / Abdullah Doğan - Güncel Güncel Haberler

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