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Konya'da Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Konya'da Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çomaklı Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde, çalışanlar arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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