Konya'da alacak kavgası: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Konya'nın Karatay ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada amcasının oğlunu silahla yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Umut K. ile kuzeni Karip K. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Umut K, ifadesinde, öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Lütfi K. ise ikili arasında alacak verecek meselesi olduğunu, olay günü bir araya gelerek konuştuklarını belirtti.

Aynı masada oturduklarını anlatan Lütfi K, "Karip, Umut'a kendisinden alacağının olup olmadığını sordu. Umut da borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Karip, masada bulunan şeker kabını Umut'a doğru attı. Ardından amcam Süslü K. ayağa kalktı ve Karip'e yumrukla vurmaya başladı. Bu sırada Süslü K. 'vur' diyerek Umut K'ye seslendi. Bunun üzerine Umut K. tabancayla Karip'e doğru 3 el ateş etti. Olay çok ani oldu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Karip K'ye de Umut K'ye yönelik "yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'ta 2 Ağustos 2023'te Karip K'yi silahla yaralayan Umut K. gözaltına alınmıştı.