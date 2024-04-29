Konya'da akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın yerel kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Konya'da akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'a kadar beklenen gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.