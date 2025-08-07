Konya'da Akraba Kavgası: Bir Kişi Silahla Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde akraba olan Ersan G. ve Ahmet Y. arasında çıkan tartışmada, Ersan G. silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Ahmet Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde akraba olan Ersan G. (21) ile Ahmet Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ersan G. silahla yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ersan G, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Zanlı Ahmet Y, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel