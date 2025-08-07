Konya'da Akraba Kavgası: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde akraba olan Ersan G. (21) ile Ahmet Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ersan G. silahla yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ersan G, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Zanlı Ahmet Y, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.