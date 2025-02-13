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Konya'da Akıllı Ulaşım Sistemleri için Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı

Konya'da Akıllı Ulaşım Sistemleri için Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz Teknolojisi Projesi, akıllı ulaşım sistemlerini entegre ederek şehir ulaşımını daha verimli ve çevreci hale getirmeyi amaçlıyor. KonyaRay banliyö hattının uzatılmasıyla birlikte proje, geleceğe yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği "Dijital İkiz Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bir şehrin can damarı olan ulaşımın sadece yollar, kavşaklar ve toplu taşıma sistemlerinden ibaret olmadığını söyledi.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla sadece yollar inşa etmekle kalmadıklarını anlatan Altay, "Akıllı, verimli ve çevreci ulaşım sistemleriyle kentimizi güçlü yarınlara taşıyoruz." dedi.

Altay, bu kapsamda tüm akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği Dijital İkiz Teknolojisi Projesi'nin model şehirlerin daha verimli, sürdürülebilir, çevre dostu şekilde yönetilebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu sistemlerin, trafik akışını düzenleyen, toplu taşıma hizmetlerini optimize eden, çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı teknolojik altyapıları kapsadığını aktaran Altay, "Bu sisteme, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve Konya'yı geleceğe taşımayı amaçlayan bir piramit olarak bakabiliriz." diye konuştu.

Altay, şehrin önemli projelerinden olan 19.7 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyona sahip KonyaRay banliyö hattının 3.26 kilometre daha uzatıldığını, böylece projenin 1. etabının 23 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü de projenin nasıl çalıştığına dair bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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