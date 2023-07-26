Konya'da akaryakıt taşıyan tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, mazot yüklü bir tanker şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde akaryakıt taşıyan tanker şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı.
Abdullah Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, Kulu-Karacadağ Mahallesi kara yolunun 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel