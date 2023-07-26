Konya'da akaryakıt taşıyan tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, mazot yüklü bir tanker şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.