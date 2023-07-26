Konya'da Akaryakıt Taşıyan Tanker Şarampole Devrildi

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt taşıyan tankerin tankı, yerinden kopması sonucu şarampole devrildi. Olayda tankta bulunan akaryakıtın büyük bir kısmı yere döküldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt taşıyan tankerin tankı, yerinden kopması sonucu şarampole devrildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kulu-Karacadağ yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 71 ACB 229 plakalı akaryakıt taşıyan tankerin tankı seyir halindeyken yerinden koparak şarampole devrildi. Devrilme sonrasında tankta bulunan akaryakıtın büyük bir kısmı yere döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik tedbirleri alarak araç geçişini tek şeritten sağladı. Şarampole devrilen tank, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - KONYA