Konya'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Bin 500 Litre Kaçak Akaryakıt ve 2 Bin 225 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde akaryakıt aktaran bir tankerde 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt, farklı bir iş yerinde ise satılmak üzere arabada bekletilen 2 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerin akaryakıt kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde akaryakıt aktaran bir tankerde 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt, farklı bir iş yerinde ise satılmak üzere arabada bekletilen 2 bin 225 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Merkez Selçuklu ilçesi Sanayi Sitesi içerisinde 1 tankerin iş yerine akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Tankerin içerisinde 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. KOM ekipleri, merkez Karatay ilçesinde ise bir işyeri sahibinin, iş yerinin ilerisine park ettiği araçtan işyerine sigara getirerek sattığının ihbarı üzerine harekete geçerek, tespit ettikleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA