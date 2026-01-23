Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla kasadaki paraları alıp kaçan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Olay, çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde tabancayla akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen kapüşonlu ve maskeli 2 kişi, silah doğrulttuğu kasadaki 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar da kasadaki 13 bin 900 TL'yi soygunculara verdi. Parayı alan 2 kişi, hızla uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, 30 KAMERA KAYDIYLA İZ SÜRDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki 30 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izleyip, iz sürdü. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ile onlara yardımcı olan A.G. (48) ve S.K. (36) adlı kadın olduğu belirlendi. 4 kişi saklandıkları adreste gözaltına alındı.

MARKETTE HARCAMIŞLAR

Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden bisküvi, çikolata gibi ürünler aldığı ortaya çıktı. Kalan yaklaşık 10 bin TL'ye ise el konuldu.

'ÜFÜRÜKÇÜLÜK YAPMIŞ'

Şüphelilerden A.G.'nin para karşılığında muska ve büyü yaptığı iddiası üzerine hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan daha önce adli işlem başlatıldığı bildirildi. Suçlarını itiraf eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.