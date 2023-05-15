Konya'da AK Parti 9, MHP ve CHP 2'şer, İYİ Parti ile YRP 1'er vekil çıkardı

KONYA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 9, MHP 2, CHP 2, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi ise 1 milletvekilliği kazandı. Bu seçimlerde AK Parti 1 milletvekilliği kaybederken, MHP, CHP ve İYİ Parti, vekil sayısını korudu. CHP listesinden Gelecek Parti'li Hasan Ekici de Meclis'e girdi.

Seçmen sayısı 1 milyon 630 bin 438 bin olan Konya'da, 1 milyon 453 bin 857 kişi oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti 680 bin 537, MHP 204 bin 156, CHP 188 bin 912, İYİ Parti 125 bin 128, Yeniden Refah Partisi 73 bin 724 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, MHP'den Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak, CHP'den Barış Bektaş, Hasan Ekici, İYİ Parti'den Ünal Karaman ve Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı 958 bin 471, Millet İttifakı 314 bin 040 oy aldı. 2018 seçimlerde AK Parti 10, MHP 2, CHP 1'i SP kontenjanı olmak üzere 2, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimlerde AK Parti 1 milletvekili kaybederken, MHP, CHP ve İYİ Parti, vekil sayısını korudu. CHP listesinden giren Gelecek Parti'li Hasan Ekici de Meclis'e girdi.

1949 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Yeniden Refah Partisi kurucularından ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Ali Yüksel, evli ve 8 çocuk babası.