Konya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: İki Yaralı ve İntihar Girişimi

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Konya'nın Meram ilçesinde bir birey, annesi ve ablasıyla girdiği tartışma sonucu bıçakla yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Olayda yaralanan anne ve abla hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da Hasan Ö. (35), tartıştığı annesi Dudu Ö. (62) ve ablası Ayşe Y.'yi (38) bıçaklayıp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan anne ve çocukları hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hasan Ö. ile annesi Dudu Ö. (62) ve ablası Ayşe Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ö., mutfaktan aldığı bıçakla önce ablasını sırtından ardından annesini omuzundan yaraladı. Hasan Ö., kendisini de aynı bıçakla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından anne ve kızı Konya Şehir Hastanesi'ne, Hasan Ö. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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