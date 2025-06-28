Konya'da Aile Faciası: Annesi ve Ablasına Bıçakla Saldırdı

Konya'da Aile Faciası: Annesi ve Ablasına Bıçakla Saldırdı
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Konya'nın Meram ilçesinde H.Ö., annesi ve ablasını bıçakla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti.

Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak'ta H.Ö. (35), annesi D.Ö. (62) ve ablası A.Y'yi (38) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

H.Ö. daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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