Konya'da Aile Cinayeti: 4 Kişi Ölü Bulundu
Selçuklu ilçesinde bir aile evlerinde ölü bulundu. İddiaya göre, 28 yaşındaki erkek çocuk, anne, baba ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.
Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.
Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel