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Konya'da Aile Cinayeti: 4 Kişi Ölü Bulundu
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Selçuklu ilçesinde bir aile evlerinde ölü bulundu. İddiaya göre, 28 yaşındaki erkek çocuk, anne, baba ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.

Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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