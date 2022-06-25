Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı - Haberler

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Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.

Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.

Kaymakam Celepci yönetimindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Şarampole sürüklenen otomobildeki Celepci ile Yazıcı yaralandı.

İhbar üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celepci ve Yazıcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine, "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar." dedi.

AA / Savaş Güler - Güncel

İbrahim Yazıcı Yalıhüyük Ahırlı Konya Güncel Haberler

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